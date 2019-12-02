«На войне любви все способы хороши»: Тимур Батрутдинов не уверен, что найдет вторую половинку в шоу «План Б»





Будучи участником программы "А поговорить?", которая выходит на YouTube, Тимур рассказал, что после участия в шоу "Холостяк" уже не верит, что любовь можно встретить в реалити-проекте. По его словам, отказываться от участия в подобном шоу было бы достаточно глупо, ведь оно прибавило ему рейтинг. Тем не менее, звезда мечтает об искренних чувствах. Тимур все еще верит, что сможет встретить свою единственную, но скорее всего не на шоу. Он отмечает, что большинство девушек приходят в телепроекты не ради того, чтобы построить отношения, а за славой и пиаром. Заработанную популярность представительницы прекрасного пола используют обычно в своих личных целях.Батрутдинов отметил, что, даже несмотря на это, ему всегда тяжело отправлять кого-то домой, ведь он чувствует себя виноватым перед каждой девушкой. Однако после "Холостяка" делать подобный выбор стало все-таки немного проще.Тимур подчеркнул, что на проекте специально работают психологи, ведь девушки хотя и приходят в основном не за любовью, но все равно переживают поражение крайне тяжело.