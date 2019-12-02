Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения вертолета





Новый выпуск программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» раскрыл трагические подробности из жизни Стаса Михайлова. Выступив в качестве гостя на ток-шоу, исполнитель поведал о подвиге собственного брата. Валерию Михайлову на момент гибели было 27 лет, а сам он являлся летчиком вертолета, который разбился недалеко от поселка Красная Поляна в июле 1989 года. По словам звезды, ситуация была плачевной: из-за поломки шестерни в редукторе вертолету пришлось сделать аварийную посадку. Хотя у экипажа была возможность спастись, приземлившись возле горного ручья, техника сработала наперекор ожиданиям.Путь, который начался в 2200 метрах над землей, закончился катастрофической потерей управления на 150 метрах. До авиакатастрофы в кабине находились двое взрослых людей, а также родитель с маленьким мальчиком. Первые два погибли в результате крушения, а ребенка и отца удалось спасти. Михайлов утверждает, что его старший брат собственным телом накрыл малыша, тем самым защитив его от неминуемой гибели. Сам героический летчик умер от увечий, несовместимых с жизнью. Стас Михайлов признается, что посвятил ему несколько песен и до сих пор чтит его память.