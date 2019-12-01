Родственники Евгения Дворжецкого не верят в "злой рок" смерти актёра





Супруга Евгения Дворжецкого стала достаточно известной актрисой. В том же направлении развивает свою карьеру дочь артистов Анна. Во время одного из интервью она призналась, что их семья не верит в «злой рок». Евгений Дворжецкий скончался в ДТП 1 декабря 1999-го. Известный артист погиб в возрасте 39 лет, как и его брат. Обстоятельства оказались крайне похожими.Владислав Дворжецкий много трудился, из-за чего перенёс 2 инфаркта. Ночью во время управления автомобилем он не заметил припаркованный транспорт. Вследствие столкновения никто не погиб, однако сильный стресс спровоцировал у артиста очередной инфаркт по прошествии 2 дней. Евгений Дворжецкий скончался на пике популярности, когда врезался в грузовик. На момент ДТП, как и во время инцидента с его братом, в салоне пребывал друг, который не получил травм. Впоследствии друзья артиста заявляли, что гибель актёру якобы предсказала гадалка.