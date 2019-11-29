Эксперты назвали стоимость украшений российских звезд





Занимающийся дизайном украшений Влад Торхов высказался о кольце Аллы Пугачевой с крупным топазом, имеющем ценник 3 млн рублей. Предполагается, что изготовлено украшение по заказу Максима Галкина специально для Примадонны. На Ксении Собчак замечали колье за 1 млн рублей от российского дизайнера. Серьги в паре с кольцом от Yanush Gioielli, произведенные из белого золота, обойдутся в 50 млн рублей, а заметили этот комплект на представительнице указанного бренда Виктории Лопыревой. Оперная звезда Анна Нетребко позировала перед фотографами на мероприятии в Нью-Йорке в серьгах с бриллиантами и роскошным браслетом на руке. Набор оценивается в 192 млн рублей.Модель Анастасия Решетова предпочитает кольца с цитринами и бриллиантами, которые оцениваются в 12 млн рублей. Юлия Высоцкая имеет бриллиантовые серьги и колье за 20 млн рублей, передает "КП".