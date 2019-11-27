«Не знаю, что происходит»: Гоген Солнцев прокомментировал снимки Екатерины Терешкович из больницы





Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев прокомментировал ситуацию вокруг нахождения в больнице его престарелой жены Екатерины Терешкович. Женщина не так давно снова отправилась в больницу после того, как артист стал жаловаться, что она "совсем слетела с катушек", начала много пить и водить домой подозрительных людей. Сам Солнцев на данный момент не знает, как в СМИ и Сеть попали снимки Терешкович, где она сидит с лысой головой, а на коже видны красные пятна.Гоген Солнцев рассказал, что на данный момент он находится на острове Фуокок, где практически совершенно нет связи, а потому вынужден первым рейсом прилететь в Москву, чтобы разобраться в произошедшем. То, что снимки стали достоянием общественности, шоумен называет упущением врачей и медперсонала, ведь в таком виде Екатерину Терешкович видеть не должны были.