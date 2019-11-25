В России резко вырастут цены на автомобили из-за повышения ставки утильсбора

«Правительством страны согласовано увеличение ставки утилизационного сбора с 1 января следующего года – соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Самый большой рост ставок ожидается на рынке легковых авто – в среднем платеж в этом сегменте увеличится более чем на 110%. В то же время, заметно меньше пострадают автомобили с двигателями, рабочим объем которых менее 1000 кубических сантиметров – в данном случае рост ставки составит всего 46,1%. А вот ставка сбора на автомобили с двигателями от 3,5 литров повысится сразу на 145%», - приводит слова экспертов пресса.





Предположительно, рост цен на новые автомобили в России, спровоцированный увеличением ставки утилизационного сбора, будет носить не одномоментный характер. К примеру, по оценке экспертов, рост цен в январе 2020 года составит примерно 2-4%. Далее рост продолжится меньшими темпами. А вот Минпромторг с такими прогнозами не согласен, по словам главы ведомства Дениса Мантурова, даже с учетом роста ставки сбора доля этого платежа в общей стоимости автомобиля на отечественном рынке составит не более 2%.