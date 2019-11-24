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Звезда "Дом-2" Артем Сорока не верит в отношения на проекте

Звездная пара телевизионного проекта "Дом-2" Яна Шафеева и Захар Саленко в очередной раз поссорились и расстались. Артем Сорока успел насмотреться на то, как расстаются пары, и пришел к выводу, что отношения в рамках проекта построить практически невозможно.

Звезда "Дом-2" Артем Сорока не верит в отношения на проекте

Он отметил, что сначала пары ссорятся, а потом через два дня опять мирятся. По его словам, ему даже обсуждать ссоры своих коллег уже по сути скучно. Антон Сорока привел в пример не только Яну Шафееву и Захара Саленко, но и Настю Голд вместе с Ильей Яббаровым. Он отметил, что все разрывы отношений, которые происходят в рамках проекта, являются полным бредом.


Известно, что совсем недавно Артем Сорока принял решение не создавать любовную пару с Любой Дробковой. Однако теперь всех интересует, а какие принципы он будет прапогондировать на кастинге в Минске и будет ли кандидатам для "Дом-2" рассказывать о том, что в рамках проекта можно действительно построить настоящую любовь. Возможно, он расскажет о том, как построил карьеру успешного музыканта благодаря участию в "Дом-2".

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:40

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