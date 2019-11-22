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Виктория Цатурян: "Мой бывший тоже ушел к Насте"

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Виктория Цатурян рассказала о своих бывших избранниках. Блондинка отметила, что ее бывший возлюбленный, с которым она встречалась до романа с Русланом Мацьолеком, тоже ушел к девушке по имени Настя, а затем пожалел о содеянном.
Виктория Цатурян: "Мой бывший тоже ушел к Насте"

Звезда проекта "Дом-2" Виктория Цатурян решила расстаться с избранником Артемом Прайдом. Она уже сменила фамилию в социальных сетях, отметив, что разрыв сделает ее только еще сильнее. По словам блондинки, еще пять лет назад у нее был молодой человек, который затем ушел к девушке по имени Анастасия. Как известно, еще один экс-бойфренд блондинки Руслан Мацьолек строит отношения с проектанткой Анастасией Ивановой.

Чтобы расставить все точки над "i" в отношениях с Артемом Прайдом, молодая мамочка на несколько дней покинула Периметр, так как для этого у нее были весомые причины. Бывший избранник, по словам звезды, приезжал к ней домой и предлагал покатать ее маленького сына, что сильно обеспокоило участницу "Дома-2". Бывший избранник рассказал много плохого об экс-возлюбленной, но приехав домой, она все увидела с другой стороны, осознала и пережила.

Виктория Цатурян не скрывает, что тяжело переживает расставания, но затем она достигает только новых высот. Блондинка вспомнила, что оставивший ее ради Анастасии избранник потом вернулся и хотел снова встречаться с девушкой, но на тот момент Цатурян выходила замуж за другого и была счастлива без бывшего молодого человека.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:32

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