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Константин Богомолов признался, что изменился благодаря Ксении Собчак

Режиссер и супруг телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов признался, что поменялся в лучшую сторону, за что благодарен именно возлюбленной. 44-летний кинодетяель благодарит судьбу за подарок в виде этого брака и отметил, что секрет кроется только в любви.
Константин Богомолов признался, что изменился благодаря Ксении Собчак

Трогательное признание Константин Богомолов написал на своей странице в Instagram. Он признался, что очень счастлив в отношениях с Ксенией Собчак. Именно журналистка смогла смотивировать супруга на изменения к лучшему. Секрет, как обозначил кинодеятель, кроется в принятии его таким, каков он есть. Ксения Собчак не пыталась воздействовать на мужа, он сам в любви и тепле раскрывается и меняется. "Когда человека не осуждают, а принимают, он сам раскрывается, и в нем включаются саморегулирующие механизмы. Человек меняется на глазах, возвращает себе природное, младенческое, изначальное", - добавил супруг журналистки.

В ответ Ксения Собчак отметила, что все сказанное мужем работает и по отношению к ней, на что Константин Богомолов добавил, что любит избранницу. Трогательная переписка знаменитостей впечатлила подписчиков, многие поддержали пару в их стремлении угождать и любить друг друга.

Немного ранее друг Ксении Собчак, пожелавший не раскрывать свое имя, рассказал, что телеведущая, несмотря на плотный график, успевает следить за бытом и внешним видом своего мужа. Она контролирует, чтобы вещи Константина Богомолова вовремя отправляли в химчистку и забирали оттуда, он всегда выглядел хорошо и не оставался голодным. Пока пара живет "гостевым" браком, но уже вскоре они планируют обосноваться в новом большом доме, где Ксения Собчак уже заканчивает ремонт.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59

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