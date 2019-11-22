Константин Богомолов признался, что изменился благодаря Ксении Собчак

Трогательное признание Константин Богомолов написал на своей странице в Instagram. Он признался, что очень счастлив в отношениях с Ксенией Собчак. Именно журналистка смогла смотивировать супруга на изменения к лучшему. Секрет, как обозначил кинодеятель, кроется в принятии его таким, каков он есть. Ксения Собчак не пыталась воздействовать на мужа, он сам в любви и тепле раскрывается и меняется., - добавил супруг журналистки.В ответ Ксения Собчак отметила, что все сказанное мужем работает и по отношению к ней, на что Константин Богомолов добавил, что любит избранницу. Трогательная переписка знаменитостей впечатлила подписчиков, многие поддержали пару в их стремлении угождать и любить друг друга.Немного ранее друг Ксении Собчак, пожелавший не раскрывать свое имя, рассказал, что телеведущая, несмотря на плотный график, успевает следить за бытом и внешним видом своего мужа. Она контролирует, чтобы вещи Константина Богомолова вовремя отправляли в химчистку и забирали оттуда, он всегда выглядел хорошо и не оставался голодным. Пока пара живет "гостевым" браком, но уже вскоре они планируют обосноваться в новом большом доме, где Ксения Собчак уже заканчивает ремонт.