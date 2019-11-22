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Адвокат Полины Гагариной заявил, что она не нарушала авторских прав во время исполнения песни Виктора Цоя “Кукушка”

Адвокат отечественной исполнительницы Полины Гагариной заявил о том, что звезда не нарушала авторских прав во время исполнения песни Цоя “Кукушка”. На фоне иска со стороны Ольги Кормухиной слушания по факту разбирательства проходят в Тверском суде Москвы.

Автор обращения просит высшие инстанции обеспечить защиту права на аранжировку трека Виктора Цоя “Кукушка”, отметив, что новое звучание специально для нее подготовил бывший супруг Алексей Белов, предварительно получив одобрение со стороны сына покойного исполнителя Александра Цоя. Певица заявила, что все права на композицию принадлежат ее мужу, а не Меладзе. Представитель интересов Гагариной заявил, что она не допускала нарушения авторских прав, а иск не базируется на каких-либо доказательствах.

Решение по данному делу будет вынесено судом в рамках заседания, которое назначено на 18 декабря этого года. Первое слушание, носившее предварительный характер, состоялось 22 ноября с участием представителей Гагариной.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:56

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