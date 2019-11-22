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Александр Панайотов вслед за Бузовой выразил готовность представить Россию на "Евровидении-2020"

Известный российский певец Александр Панайотов выразил желание представить Россию на конкурсе "Евровидение-2020". 35-летний исполнитель отметил, что стремится принять участие в песенном конкурсе еще с 2005 года. Примечательно, что недавно с похожей инициативой выступила телеведущая Ольга Бузова.
Александр Панайотов вслед за Бузовой выразил готовность представить Россию на "Евровидении-2020"

Александр Панайотов отметил, что лично для него подобная новость оказалась бы очень радостной. Не первый год исполнитель проходит отбор на песенный конкурс "Евровидение", но пока ему не удалось представить свою страну на популярном соревновании. В 2005 году вместе с Алексеем Чумаковым певец занял пятое место в шорт-листе, в 2007 и 2008 годах он оказался вторым в списке. В 2009 году певец хотел отправиться на конкурс от Украины, но уступил заветное место Светлане Лободе, а в 2010 - попытал свои силы в России и стал шестым.

Александр Панайотов отметил, он не удивлен, что Ольга Бузова хочет отправиться на "Евровидение-2020", ведь он часто сталкивается с ситуациями, когда выгодные предложения получают не очень успешные по вокальным данным певцы. Сам исполнитель к подобным событиям уже привык, но надеется, что в этот раз на песенный конкурс поедет кто-то более музыкальный, ведь не Ольга Бузова принимает решения по этому поводу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:31

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