Первоклассник раскритиковал Диму Билана на шоу “1-11”

Согласно правилам проекта “1-11”, звездный гость соревнуется в знаниях со школьниками. В шоу задают вопросы с программы 1-11 классов, а в недавнем выпуске звездным гостем стал Дима Билан. Первым оппонентом артиста стал первоклассник Мирон, который заявил, что “дяденька в телевизоре лучше”. Певца сильно задел этот ответ, в связи с чем он решил выяснить, чем он в реальности отличается от того, как выглядит на экране. Оказалось, что ребенок считал его более молодым, а своим заявлением он развеселил зал.В результате состязания с первоклассником Билан потерпел поражение, поскольку не смог ответить на вопрос о фигурах на рисунке. В итоге певец проиграл битву со школьниками со счетом 6:5.