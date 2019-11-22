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Друзья помогли исполнить последнее желание покойного Алексея Баталова

Друзья объединили усилия, чтобы исполнить последнее обещание актера Алексея Баталова, которое он дал своей тяжелобольной дочери. Он намеревался поехать вместе с семьей в Венецию, но не успел.

Как известно, Баталов умер в 2017 году, а его друзья отмечали, что при жизни все свободное время он посвящал своей дочери Марии Баталовой. Несмотря на диагноз ДЦП, она смогла окончить сценарный факультет ВГИКа. Вместе они часто ездили за границу, например, побывали в Черногории, Германии, Чехословакии, а также дважды в Греции и трижды во Франции. Перед смертью актер обещал дочери, что они вместе поедут в Венецию, но планы не удалось осуществить, поскольку неожиданно Баталов скончался. Однако Наталия Дрожжина и Михаил Цивин помоги выполнить одну из последних просьб артиста, и организовали эту поездку для его наследницы.

Супруга актера рассказала, что его дочь проявляет его характер, например, пишет рецензии и часто ходит в театр, а также она научилась работать на компьютере. Мария Баталова уже заканчивает писать рассказ о своей прогулке по Венеции.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:10

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