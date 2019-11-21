Игорь Крутой показал видео живого выступления Аллы Пугачевой

В кадре можно увидеть, как Алла Борисовна в узком кругу друзей поет вживую. Примечательно, что в последние годы Пугачева успела дать сразу два больших сольника. Первый был приурочен ее юбилею и с помпой прошел в Кремле весной, второй состоялся совсем недавно в столице Республики Беларусь Минске. Именно во время своего минского концерта Примадонна призналась поклонникам, что больше не выйдет на сцену, а ее следующего выступления можно ожидать не ранее, чем через десять лет. Теперь, как отмечает певица, ее главными жизненными приоритетами станут дети и муж.Стоит напомнить, что Алла Борисовна замужем за известным российским телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным. Вместе звездная пара растит совместных детей – близнецов Лизу и Гарри, - которые были рождены суррогатной матерью в результате процедуры ЭКО, однако биологически являются детьми Галкина и Пугачевой.