Ченнинг Татум официально развелся с Дженной Дуан





Впрочем, суд пока еще обязал звездных супругов урегулировать вопросы по поводу имущества и активов, а также заключить соглашение по поводу опеки над ребенком. Сами знаменитости пока не давали никаких официальных комментариев по поводу своего развода. Стоит лишь напомнить, что разошлись Татум и Дуан, как рассказывали они ранее, из-за непреодолимых разногласий. В этом браке у актеров родилась дочка Эверли, которой в нынешнем году исполнилось 6 лет.К слову, о том, как устраивает свою личную жизнь звездный Татум, известно немногое, а вот его бывшая супруга уже состоит в романтических отношениях с актером по имени Стивен Кизи. Не так давно Дженна Дуан рассказывала, что впервые познакомилась со своим новым избранником во время бродвейской постановки и была очень потрясена его талантливой игрой.