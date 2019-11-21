Максим Виторган разговаривает с маленьким сыном Платоном на выдуманном языке

О разводе Максим Виторган и Ксения Собчак рассказали в марте текущего года. Предположительно, причиной стал разлад в семье и роман эпатажной журналистки с режиссером Константином Богомоловым. Тем не менее, после развода знаменитости смогли сохранить теплые отношения, они вместе занимаются воспитанием общего ребенка. Маленький Платон живет с матерью и бабушкой Людмилой Нарусовой, а отец периодически забирает его к себе и приезжает к наследнику в гости.Недавно, видимо, Максим Виторган снова проводил время вместе с малышом и признался, что разговаривает с ним на выдуманном языке. Трогательное и смешное видео на эту тему артист опубликовал в своем микроблоге в Instagram. В комментариях он указал, что "переговоры прошли на высшем уровне с резюмированием бабушки в финале". Поклонники оценили запись лайками и комментариями, отметив, что Максим Виторган очень хороший и заботливый отец. Видимо, подобного мнения придерживается и теща артиста Людмила Нарусова, она всегда с теплотой отзывается о бывшем зяте, общается с ним и шутит.