Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в Российской Федерации
На странице своего Instagram Андрей Разин опубликовал черно-белый фотоколлаж, на котором запечатлены он в молодости и София Ротару. Также продюсер группы «Ласковый май» сообщил, что поддерживает решение украинской певицы начать гастрольную деятельность в Российской Федерации.
Андрей Разин часто высказывает в социальных сетях свое мнение касательно знаменитостей. В комментарии к посту в Instagram Андрей Разин написал: "Горячо поддерживаю возвращение Софии Михайловны Ротару на российские горизонты". В 2014 году продюсер обращался к певице и просил ее поддержать Россию, тогда она приняла сторону Украины. Андрей Разин считает, что это личный выбор Софии Ротару, и ее нельзя за это осуждать.
Однажды продюсер поссорился с украинской исполнительницей из-за ее экс-директора Ольги Коняхиной. Но сейчас, несмотря на конфликт, Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в РФ. В конце своего поста он написал: "Думаю, хорошо, что украинские артисты возвращаются на российскую эстраду".
Андрей Разин часто высказывает в социальных сетях свое мнение касательно знаменитостей. В комментарии к посту в Instagram Андрей Разин написал: "Горячо поддерживаю возвращение Софии Михайловны Ротару на российские горизонты". В 2014 году продюсер обращался к певице и просил ее поддержать Россию, тогда она приняла сторону Украины. Андрей Разин считает, что это личный выбор Софии Ротару, и ее нельзя за это осуждать.
Однажды продюсер поссорился с украинской исполнительницей из-за ее экс-директора Ольги Коняхиной. Но сейчас, несмотря на конфликт, Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в РФ. В конце своего поста он написал: "Думаю, хорошо, что украинские артисты возвращаются на российскую эстраду".