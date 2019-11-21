Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в Российской Федерации

Андрей Разин часто высказывает в социальных сетях свое мнение касательно знаменитостей. В комментарии к посту в Instagram Андрей Разин написал:. В 2014 году продюсер обращался к певице и просил ее поддержать Россию, тогда она приняла сторону Украины. Андрей Разин считает, что это личный выбор Софии Ротару, и ее нельзя за это осуждать.Однажды продюсер поссорился с украинской исполнительницей из-за ее экс-директора Ольги Коняхиной. Но сейчас, несмотря на конфликт, Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в РФ. В конце своего поста он написал: