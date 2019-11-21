“На съеме”: Ольгу Бузову без штанов выгнали на мороз





Стоит отметить, что ранее звезда закрыла свой личный аккаунт в Instagram. Скорее всего, она так поступила, чтобы избежать очередных нападков со стороны хейтеров. Со своими поклонниками популярная певица поделилась очень неожиданными снимками. На улице уже холодно, а Ольга сделала фото в одной майке и трусах. Такая необычная фотосессия проходила в ночью под открытым небом.Пользователи Сети были повергнуты в шок, ведь на улице уже достаточно холодно, а Ольга вышла делать фото в одном нижнем белье. Однако были и такие, кто не выразил жалости по отношению к Бузовой, а наоборот решили подколоть ее за подобную выходку. Одни написали, что она голая в центре, а другие отметили, что она “на съеме”. Спрашивали у певицы и о том, не замерзла ли она.