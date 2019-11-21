Вера Брежнева анонсировала выход своей новой песни
Вера Брежнева анонсировала на странице в Instagram выход своей новой песни. Также исполнительница сообщила преданным поклонникам, что очень счастлива.
Вера Брежнева часто общается со своими фанатами в социальных сетях и рассказывает им о происходящем в ее жизни. Сегодня певица решила показать черно-белую фотографию, на которой она держит микрофон в одной руке, а вторую выставила перед собой и смеется. В комментарии к публикации в Instagram возлюбленная Константина Меладзе написала, что на снимке она очень счастливая, поскольку меньше чем через один день выйдет ее новая композиция. Также Вера Брежнева отметила "спасаясь от осенней хандры #пойитанцуй".
Преданные поклонники начали на перебой поздравлять исполнительницу со скорой премьерой. Многие отметили, что с нетерпением ждут трека и уверены в том, что он пробьет все рекорды, поскольку композиции Веры Брежневой всегда становятся хитами. Публикация возлюбленной Константина Меладзе за несколько часов набрала более 35 000 лайков.
Вера Брежнева часто общается со своими фанатами в социальных сетях и рассказывает им о происходящем в ее жизни. Сегодня певица решила показать черно-белую фотографию, на которой она держит микрофон в одной руке, а вторую выставила перед собой и смеется. В комментарии к публикации в Instagram возлюбленная Константина Меладзе написала, что на снимке она очень счастливая, поскольку меньше чем через один день выйдет ее новая композиция. Также Вера Брежнева отметила "спасаясь от осенней хандры #пойитанцуй".
Преданные поклонники начали на перебой поздравлять исполнительницу со скорой премьерой. Многие отметили, что с нетерпением ждут трека и уверены в том, что он пробьет все рекорды, поскольку композиции Веры Брежневой всегда становятся хитами. Публикация возлюбленной Константина Меладзе за несколько часов набрала более 35 000 лайков.