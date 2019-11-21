Вера Брежнева анонсировала выход своей новой песни

Вера Брежнева часто общается со своими фанатами в социальных сетях и рассказывает им о происходящем в ее жизни. Сегодня певица решила показать черно-белую фотографию, на которой она держит микрофон в одной руке, а вторую выставила перед собой и смеется. В комментарии к публикации в Instagram возлюбленная Константина Меладзе написала, что на снимке она очень счастливая, поскольку меньше чем через один день выйдет ее новая композиция. Также Вера Брежнева отметила "спасаясь от осенней хандры #пойитанцуй".Преданные поклонники начали на перебой поздравлять исполнительницу со скорой премьерой. Многие отметили, что с нетерпением ждут трека и уверены в том, что он пробьет все рекорды, поскольку композиции Веры Брежневой всегда становятся хитами. Публикация возлюбленной Константина Меладзе за несколько часов набрала более 35 000 лайков.