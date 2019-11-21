Названы главные симптомы депрессии у мужчин





Ученые провели общенациональный опрос в Великобритании, по результатам которого более половины мужчин признались в том, что неохотно рассказывают о своих переживаниях из-за угрозы маскулинному образу. Психологи считают подобный феномен опасным для психического здоровья, который часто проявляется в виде депрессии. Родственникам рекомендуется обратить внимание на резкие изменения в поведении близкого человека, что можно назвать одним из главных симптомов расстройства. Повторяющиеся или бесцельные действия тоже должны насторожить семью.Другим признаком называют желание больного уединиться и прекратить какое-либо общение с друзьями или возлюбленными. Саморазрушение также свойственно страдающим от депрессии, выражающееся в алкоголизме, чрезмерном курении или тягой к опасностям. Сигналом о наличии болезни может послужить и отсутствие интереса к ранее любимому делу, и общая апатичность. Это сопутствует рассеянности и плохому настроению, которые впоследствии заменяются большим аппетитом и колебаниями в весе. Наконец, о депрессии говорит плохая гигиена, нежелание бриться или посещать парикмахера. Желательно определить эти симптомы на ранней стадии для более эффективного лечения с психотерапевтом.