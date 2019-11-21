Алексей Чадов рассказал о наступлении гармонии в его жизни с появлением сына

- отмечает Чадов.Как рассказал актёр, рождение сына помогло ему справиться с комплексом безотцовщины, ощущаемый на протяжении всей жизни. Чадов подчеркивает, что с появлением малыша его мир полностью перевернулся. В жизни артиста всё переместилось на нужные места, принося гармонию.Свои первые отношения и браки Чадов воспринимает как неудачные «рваные блины». В настоящее время он относится к прошлым ситуациям с определённой долей иронии и рассматривает как весёлое ребячество. Важным фактором Чадов отмечает не потерять самого себя в суете жизни, а также остаться мужчиной. Для этого требуется любить свою семью, реализовать множество усилий для укрепления отношений.