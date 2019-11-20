Роза Сябитова: Ксении Собчак такого бы мужа, как Никита Михалков





Известно, что в своей передаче Никита Михалков разнес свадьбу Собчак и Богомолова. Он посвятил этому событию целый эфир и сказал, что бракосочетание было весьма аморальным. Роза Сябитова, в свою очередь, отметила, что понимает и поддерживает Михалкова. Она подчеркнула, что выходки Собчак ни в какие ворота не лезут и ей рядом нужен настоящий мужчина. Она уверена, что вскоре Богомолов проявит себя, как настоящий альфонс.Претензии же со стороны Никиты Михалкова вполне даже обоснованы. Телесваха сказала, что в будущем за такой цирк претензии могут предъявить их дети и тогда нужно будет отвечать, почему же так произошло.Сябитова сказала, что люди живут в мужском обществе, где нужно отвечать за свои поступки. Роза утверждает, что Ксении Собчак больше подошел бы такой супруг, как Никита Михалков.