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Новый смартфон Vivo S1 Pro оборудован квадрокамерой с датчиком на 48 Mpx

Vivo S1 Pro получит квадрокамеру с матрицей на 48 Mpx. Изначально сообщалось, что смартфон оснастили дисплеем диагональю 6,39 дюйма с разрешением 2,34×1,08 тысячи точек, процессором Snapdragon 675, а также выдвижным селфишотом на 32 Mpx.
Новый смартфон Vivo S1 Pro оборудован квадрокамерой с датчиком на 48 Mpx

Базовая камера получила тройной модуль. По новым данным, смартфон получил дисплей, созданный по стандарту Super AMOLED. Заменой выдвижной селфи-камеры стал модуль, внедрённый в небольшой вырез на дисплее. При этом разрешение оставили тем же — 32 Mpx. На задней панели устройства расположен камера с матрицами на 48, 8 и 2+2 Mpx. Дактилоскопический сенсор интегрирован в подэкранное пространство.

В качестве основного расчетного модуля используется чип Snapdragon 665, получивший 8 ядер Kryo 260, работающих на частоте 2 ГГц. Для обработки графических данных используется модуль Adreno 610. Смартфон получил 8 ГБ ОЗУ и ПЗУ на 128 ГБ. Бесперебойную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4,5 тысячи мА•ч. Смартфон получил оболочку Funtouch версии 9.2 на базе Android 9. Предварительная стоимость устройства составляет $315.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:15

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