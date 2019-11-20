Новый смартфон Vivo S1 Pro оборудован квадрокамерой с датчиком на 48 Mpx





Базовая камера получила тройной модуль. По новым данным, смартфон получил дисплей, созданный по стандарту Super AMOLED. Заменой выдвижной селфи-камеры стал модуль, внедрённый в небольшой вырез на дисплее. При этом разрешение оставили тем же — 32 Mpx. На задней панели устройства расположен камера с матрицами на 48, 8 и 2+2 Mpx. Дактилоскопический сенсор интегрирован в подэкранное пространство.В качестве основного расчетного модуля используется чип Snapdragon 665, получивший 8 ядер Kryo 260, работающих на частоте 2 ГГц. Для обработки графических данных используется модуль Adreno 610. Смартфон получил 8 ГБ ОЗУ и ПЗУ на 128 ГБ. Бесперебойную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4,5 тысячи мА•ч. Смартфон получил оболочку Funtouch версии 9.2 на базе Android 9. Предварительная стоимость устройства составляет $315.