Сын Армена Джигарханяна рассказал о романе с бывшей женой Вадима Казаченко





Как передает «Комсомолка», поддерживать отношения паре удается на расстоянии, однако конфликты из-за этого иногда происходят. Как рассказал сын известного артиста, Ольга Казаченко является весьма темпераментной девушкой, поэтому она часто угрожает бить посуду или даже своего возлюбленного. По словам Джигарханяна-младшего, он словам своей избранницы верит, поскольку уже видел ее в гневе. Также он уверяет, что, несмотря на потрясающую красоту возлюбленной, вообще не ревнует ее к другим мужчинам. Более того, ему внимание других мужчин к Ольге в какой-то степени льстит.Пока же Ольга Казаченко и Степан Джигарханян видятся редко, ведь переезжать к сыну Армена Борисовича в США его новая пассия пока не хочет. В России ее удерживают не только родители, но и сын от прошлого брака.