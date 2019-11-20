Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей





Как сообщают авторы популярного Telegram-канала MASH, супруг популярной певицы просит правоохранителей открыть уголовное производство за неправомерный доступ к персональной информации, а также за нарушение тайны переписки. Примечательно, что в рамках бракоразводного процесса сама Милявская вместе с ее адвокатом обратились к суду со встречным иском и требованием признать брак певицы с Ивановым недействительным, предоставив переписку с ноутбука артистки, через который супруг якобы и общался с любовницами. Теперь же неизвестные слили в Сеть личную переписку Дмитрия Иванова, предоставив возможность ознакомиться с ней всем желающим. Она, как правило, касается его общения с самой Милявской.Сообщается, что стражи порядка уже допросили артистку, поскольку номер телефона, которым якобы воспользовались взломщики, принадлежит ей самой. Как оказалось, угнанные хакерами аккаунты были привязаны к номеру, зарегистрированному именно на Лолиту Милявскую. Теперь следователям предстоит установить, не причастна ли сама знаменитость к произошедшему.