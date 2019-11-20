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Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, который на данный момент находится в бракоразводном процессе со своей знаменитой супругой Лолитой Милявской, обратился в полицию с заявлением. По его словам, его почта и аккаунты в социальных сетях были взломаны злоумышленниками.
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей

Как сообщают авторы популярного Telegram-канала MASH, супруг популярной певицы просит правоохранителей открыть уголовное производство за неправомерный доступ к персональной информации, а также за нарушение тайны переписки. Примечательно, что в рамках бракоразводного процесса сама Милявская вместе с ее адвокатом обратились к суду со встречным иском и требованием признать брак певицы с Ивановым недействительным, предоставив переписку с ноутбука артистки, через который супруг якобы и общался с любовницами. Теперь же неизвестные слили в Сеть личную переписку Дмитрия Иванова, предоставив возможность ознакомиться с ней всем желающим. Она, как правило, касается его общения с самой Милявской.

Сообщается, что стражи порядка уже допросили артистку, поскольку номер телефона, которым якобы воспользовались взломщики, принадлежит ей самой. Как оказалось, угнанные хакерами аккаунты были привязаны к номеру, зарегистрированному именно на Лолиту Милявскую. Теперь следователям предстоит установить, не причастна ли сама знаменитость к произошедшему.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:36

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