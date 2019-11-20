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У людей с отсутствием половины мозга наблюдаются сильно развитые нейронные связи

Новое американское исследование подтверждает, что у людей с отсутствием половины мозга наблюдаются сильно развитые нейронные связи. Издание Sciencenews пишет, что в некоторых случаях это даже проще отследить, чем в полноценном органе.
У людей с отсутствием половины мозга наблюдаются сильно развитые нейронные связи

Для получения данных был проведен эксперимент с участием шести взрослых пациентов. У всех отобранных людей в детстве была проведена операция по частичному удалению одного из полушарий головного мозга. Ученым под руководством Дорит Климан удалось установить, что мозг – достаточно пластичный орган и может выполнять те функции, за которые отвечали поврежденные отделы. Все это возможно благодаря реорганизации нейронных связей. Несмотря на неполноценный орган пациентов в эксперименте, все отличались стандартными когнитивными и физическими способностями. По словам экспертов, это связано с пережитой в раннем возрасте операцией.

«Мы изучили работу мозга пациентов с помощью фМРТ покоя – этот метод позволяет оценить функциональные связи головного мозга вне выполнения каких-либо заданий и воздействия какой-либо симуляции», - поясняет специалист Дорит Климан.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:29

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