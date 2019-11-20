У людей с отсутствием половины мозга наблюдаются сильно развитые нейронные связи





Для получения данных был проведен эксперимент с участием шести взрослых пациентов. У всех отобранных людей в детстве была проведена операция по частичному удалению одного из полушарий головного мозга. Ученым под руководством Дорит Климан удалось установить, что мозг – достаточно пластичный орган и может выполнять те функции, за которые отвечали поврежденные отделы. Все это возможно благодаря реорганизации нейронных связей. Несмотря на неполноценный орган пациентов в эксперименте, все отличались стандартными когнитивными и физическими способностями. По словам экспертов, это связано с пережитой в раннем возрасте операцией.«Мы изучили работу мозга пациентов с помощью фМРТ покоя – этот метод позволяет оценить функциональные связи головного мозга вне выполнения каких-либо заданий и воздействия какой-либо симуляции», - поясняет специалист Дорит Климан.