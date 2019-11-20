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Опрос показал, что большинство россиян считают себя счастливыми

Эксперты ВЦИОМ провели общенациональное исследование благополучия россиян. Результаты опроса показали, что большинство жителей РФ считают себя счастливыми.

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает, что более 80% россиян определяют свою жизнь как "счастливую". При этом только каждый пятый житель России считает себя несчастным. Основными факторами благополучия респонденты называли наличие семьи, отличное состояние здоровья близких и родственников, хорошо оплачиваемая и интересная работа, воспитание и рождение детей, а также общее позитивное настроение.

Обратная ситуация наблюдается в случае финансовых трудностей, напряженной обстановки и положения дел в государстве, хронических заболеваний, низкой зарплаты либо её продолжительной задержки, и наконец - одиночества. Известно, что опрос проводился среди 1,6 тысяч россиян от 18 лет и старше. Кроме прочего, специалисты назвали несколько мест работы и профессий, которые предоставляют наибольшее счастье. По словам социологов, отечественные работники сферы медицины, госслужбы, НКО и менеджмента чувствуют себя удовлетворенными жизнью без особых претензий.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:46

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