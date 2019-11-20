Опрос показал, что большинство россиян считают себя счастливыми





Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает, что более 80% россиян определяют свою жизнь как "счастливую". При этом только каждый пятый житель России считает себя несчастным. Основными факторами благополучия респонденты называли наличие семьи, отличное состояние здоровья близких и родственников, хорошо оплачиваемая и интересная работа, воспитание и рождение детей, а также общее позитивное настроение.Обратная ситуация наблюдается в случае финансовых трудностей, напряженной обстановки и положения дел в государстве, хронических заболеваний, низкой зарплаты либо её продолжительной задержки, и наконец - одиночества. Известно, что опрос проводился среди 1,6 тысяч россиян от 18 лет и старше. Кроме прочего, специалисты назвали несколько мест работы и профессий, которые предоставляют наибольшее счастье. По словам социологов, отечественные работники сферы медицины, госслужбы, НКО и менеджмента чувствуют себя удовлетворенными жизнью без особых претензий.