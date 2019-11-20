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Гинеколог дала важные рекомендации будущим мамам

Столичный гинеколог отметила важность периодической проверки беременных женщин для здорового деторождения. Эксперт также дала важные рекомендации будущим мамам.

Беременные женщины должны следовать нескольким советам от медработников, которые позволят родить здорового ребенка. Для этого нужно периодически сдавать анализы, посещать врача для консультации, делать прививки и отказаться от спиртного и курения. Такую информацию предоставила московский гинеколог Ирина Буренина. К сожалению, в России лишь 7% будущих матерей обращаются за помощью к экспертам. Подобная ситуация выражается во множестве родовых патологий и генетических заболеваниях плода.

Распространенным заблуждением медик называет необходимость женской консультации лишь при подтверждении беременности. На самом деле, обсуждать рождение ребенка нужно еще за три месяца до зачатия. Такой долгий период необходим для точного обследования женщины на наличие гепатита, половых инфекций и других недугов, которые могут навредить эмбриону. Рекомендуется пройти осмотр обоим будущим родителям, перейти на сбалансированную диету и ограничить даже самые незначительные контакты с больными людьми. Обнаружение отклонений может стать критическим при планировании деторождения, говорит Буренина.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:40

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