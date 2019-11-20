Эксперт: Псковский международный медиафорум даст новый импульс развитию региона





Помимо обмена опытом и приятных встреч с коллегами, большое количество журналистов, в том числе, и зарубежных – это отличная возможность для региона рассказать о своих успехах и презентовать свой потенциал, заинтересовав крупных инвесторов, отметил эксперт.Медиатехнолог считает, что форум положительно скажется, в частности, на развитии туризма.Также Наумов отметил работу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сказав, что при нем регион преобразился и вышел в лидеры по целому ряду направлений, а многие проблемы, наконец-то, удалось решить. В частности, весной были найдены 12 млрд. на восстановление святынь Псковской области.В этом году главной темой обсуждения на форуме станет «Медиа и современные вызовы». Участники затронут наиболее значимые вопросы российской медиасферы.