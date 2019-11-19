В России зафиксировано повышение числа случаев инфаркта мозга
Эксперты зафиксировали в России повышение числа случаев инфаркта мозга на 25%. По данным Минздрава, в прошлом году на 100 тыс. человек приходилось 230 инфарктов, а в 2014 году было всего 182 случая, сообщает News.ru.
На первом месте в списке оказалась Тверская область с показателем в 502,6 случаев заболеваний на 100 тыс. населения. Специалист ангионевролог отмечает, что такая статистика исходит из хорошего уровня развития диагностики в данном регионе. Также в Тверской области высока доля пожилых людей, что на прямую повлияло на результаты. На второй позиции оказалась Пензенская область, на третьей – Смоленская. «Инфаркт мозга представляет собой следствие инсульта. Этот участок гибели нервных тканей возникает в результате нарушения кровообращения.», - отмечает специалист службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.
Эксперты заключают, что Россия находится в перечне стран с повышенным сердечно-сосудистым риском. Для снижения симптомов заболевания рекомендуется следовать здоровому образу жизни, делать активную зарядку и придерживаться соответствующего рациона.
На первом месте в списке оказалась Тверская область с показателем в 502,6 случаев заболеваний на 100 тыс. населения. Специалист ангионевролог отмечает, что такая статистика исходит из хорошего уровня развития диагностики в данном регионе. Также в Тверской области высока доля пожилых людей, что на прямую повлияло на результаты. На второй позиции оказалась Пензенская область, на третьей – Смоленская. «Инфаркт мозга представляет собой следствие инсульта. Этот участок гибели нервных тканей возникает в результате нарушения кровообращения.», - отмечает специалист службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.
Эксперты заключают, что Россия находится в перечне стран с повышенным сердечно-сосудистым риском. Для снижения симптомов заболевания рекомендуется следовать здоровому образу жизни, делать активную зарядку и придерживаться соответствующего рациона.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:56