АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

В России зафиксировано повышение числа случаев инфаркта мозга

Эксперты зафиксировали в России повышение числа случаев инфаркта мозга на 25%. По данным Минздрава, в прошлом году на 100 тыс. человек приходилось 230 инфарктов, а в 2014 году было всего 182 случая, сообщает News.ru.

На первом месте в списке оказалась Тверская область с показателем в 502,6 случаев заболеваний на 100 тыс. населения. Специалист ангионевролог отмечает, что такая статистика исходит из хорошего уровня развития диагностики в данном регионе. Также в Тверской области высока доля пожилых людей, что на прямую повлияло на результаты. На второй позиции оказалась Пензенская область, на третьей – Смоленская. «Инфаркт мозга представляет собой следствие инсульта. Этот участок гибели нервных тканей возникает в результате нарушения кровообращения.», - отмечает специалист службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.

Эксперты заключают, что Россия находится в перечне стран с повышенным сердечно-сосудистым риском. Для снижения симптомов заболевания рекомендуется следовать здоровому образу жизни, делать активную зарядку и придерживаться соответствующего рациона.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые разрабатывают препарат для лечения рака на основе радиоактивной…
Наталья Водянова рассказала о борьбе с "зависимостью" от…
В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким…
Исследователи обнаружили на Марсе статую древнегреческого бога Солнца…
Роза Сябитова: «Не спешите «закладывать свое тело» за пару дорогих…
«Я вымолила»: Супруга Виталия Калоева рассказала о рождении долгожданных…
Северный морской путь будут защищать ракетные комплексы…
Главный уролог Москвы дал рекомендации по сохранению мужского…
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS…
В России зафиксировано повышение числа случаев инфаркта…
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена…
Врачи: Боль в плече может быть связана с опасной…
В Сети появились первые изображения нового Nissan…
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли…
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с…
Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения…
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из…
Здоровое питание снижает риск потери…
«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом…
Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации авто на газу в зимний…
Роза Сябитова считает тревожным сигналом требование мужчины ни с кем не…
Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей…
Специалисты назвали распространенные мифы о холестерине и…
Игорь Верник опроверг сообщения о своей…
Хороший знак: Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в…
Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить…
Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения…
Станислав Садальский: "Дед Мороз скоро мутирует во что-то более…
Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма провел время с ее…
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов…
Анфиса Чехова назвала мать Наталью и сына Соломона "дозой безусловной…
В Red Dead Redemption 2 обнаружен древний пещерный…
Психологи назвали способы облегчить…
Меган Маркл подала судебный иск на британскую…
Американские эксперты оценили российский ответ на американский…
Эксперты дали советы о методе езды для уменьшения сколов на кузове…
"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в…
Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020…
Компания SAIC представила новый кроссовер Baojun…
Просмотреть все новости