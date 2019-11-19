Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить печень
Печень исполняет огромное количество функций, необходимых для нормальной работы всего организма. Именно поэтому эксперты рекомендуют придерживаться 10 простых способов оздоровить орган, который часто страдает от употребления спиртного, вредной пищи и побочных действий медикаментов.
Одним из наиболее эффективных способов снизить нагрузку на печень является коррекция питания. Большее количество овощей, фруктов и злаковых в рационе поможет органу лучше справляться со своими функциями, а исключение из меню фастфуда, жирной, соленой и калорийной пищи оздоровит не только железу внешней секреции, но и весь организм.
Также полезным будет отказ от вредных привычек, так как алкоголь и сигареты крайне негативно сказываются на работе печени. Переход на здоровый образ жизни, исключающий прием спиртного и курение, окажет благотворное влияние на ткани органа и станет наиболее действенным способом детоксикации.
Употребление пусть даже и полезных продуктов в состоянии стресса и «на ходу» крайне негативно сказывается на пищеварении, что отражается и на обеспечении энергетических потребностей организма, за которые отвечает печень. Поэтому, чтобы орган мог полноценно справляться со всеми своими функциями, необходимо есть не спеша, а также не допускать перееданий. Кроме этого, стоит свести к минимуму употребление сытных и тяжелых для желудка десертов. Это поможет не нагружать железу лишний раз и улучшит ее возможности в качестве естественного детокса.
Также препятствует интоксикации печени и возникновению застойных процессов в ней употребление достаточного количества жидкости. Обычная вода и травяные настои из расторопши, шалфея и мяты помогут органу справиться с функцией очистки организма от вредных веществ намного быстрее и эффективнее.
Специалисты отмечают, что негативно на работе печени может сказаться и употребление некоторых медикаментов. Поэтому эксперты рекомендуют подходить к выбору курса лечения со всей серьезностью: не принимать лекарства, если в этом нет необходимости, а также включать в курс терапии пробиотики, чтобы оздоровить пострадавший в результате побочных действий препаратов орган.
Кроме всего вышеперечисленного, в список простых способов оздоровить печень вошли также полноценный и здоровый сон, избегание употребления в пищу продуктов, которые могут содержать токсины, а также регулярные обследования у врача. Последнее специалисты рекомендуют проходить с регулярностью раз в год всех, кто преодолел 35-летний рубеж.
Одним из наиболее эффективных способов снизить нагрузку на печень является коррекция питания. Большее количество овощей, фруктов и злаковых в рационе поможет органу лучше справляться со своими функциями, а исключение из меню фастфуда, жирной, соленой и калорийной пищи оздоровит не только железу внешней секреции, но и весь организм.
Также полезным будет отказ от вредных привычек, так как алкоголь и сигареты крайне негативно сказываются на работе печени. Переход на здоровый образ жизни, исключающий прием спиртного и курение, окажет благотворное влияние на ткани органа и станет наиболее действенным способом детоксикации.
Употребление пусть даже и полезных продуктов в состоянии стресса и «на ходу» крайне негативно сказывается на пищеварении, что отражается и на обеспечении энергетических потребностей организма, за которые отвечает печень. Поэтому, чтобы орган мог полноценно справляться со всеми своими функциями, необходимо есть не спеша, а также не допускать перееданий. Кроме этого, стоит свести к минимуму употребление сытных и тяжелых для желудка десертов. Это поможет не нагружать железу лишний раз и улучшит ее возможности в качестве естественного детокса.
Также препятствует интоксикации печени и возникновению застойных процессов в ней употребление достаточного количества жидкости. Обычная вода и травяные настои из расторопши, шалфея и мяты помогут органу справиться с функцией очистки организма от вредных веществ намного быстрее и эффективнее.
Специалисты отмечают, что негативно на работе печени может сказаться и употребление некоторых медикаментов. Поэтому эксперты рекомендуют подходить к выбору курса лечения со всей серьезностью: не принимать лекарства, если в этом нет необходимости, а также включать в курс терапии пробиотики, чтобы оздоровить пострадавший в результате побочных действий препаратов орган.
Кроме всего вышеперечисленного, в список простых способов оздоровить печень вошли также полноценный и здоровый сон, избегание употребления в пищу продуктов, которые могут содержать токсины, а также регулярные обследования у врача. Последнее специалисты рекомендуют проходить с регулярностью раз в год всех, кто преодолел 35-летний рубеж.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:15