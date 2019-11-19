Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить печень





Одним из наиболее эффективных способов снизить нагрузку на печень является коррекция питания. Большее количество овощей, фруктов и злаковых в рационе поможет органу лучше справляться со своими функциями, а исключение из меню фастфуда, жирной, соленой и калорийной пищи оздоровит не только железу внешней секреции, но и весь организм.Также полезным будет отказ от вредных привычек, так как алкоголь и сигареты крайне негативно сказываются на работе печени. Переход на здоровый образ жизни, исключающий прием спиртного и курение, окажет благотворное влияние на ткани органа и станет наиболее действенным способом детоксикации.Употребление пусть даже и полезных продуктов в состоянии стресса и «на ходу» крайне негативно сказывается на пищеварении, что отражается и на обеспечении энергетических потребностей организма, за которые отвечает печень. Поэтому, чтобы орган мог полноценно справляться со всеми своими функциями, необходимо есть не спеша, а также не допускать перееданий. Кроме этого, стоит свести к минимуму употребление сытных и тяжелых для желудка десертов. Это поможет не нагружать железу лишний раз и улучшит ее возможности в качестве естественного детокса.Также препятствует интоксикации печени и возникновению застойных процессов в ней употребление достаточного количества жидкости. Обычная вода и травяные настои из расторопши, шалфея и мяты помогут органу справиться с функцией очистки организма от вредных веществ намного быстрее и эффективнее.Специалисты отмечают, что негативно на работе печени может сказаться и употребление некоторых медикаментов. Поэтому эксперты рекомендуют подходить к выбору курса лечения со всей серьезностью: не принимать лекарства, если в этом нет необходимости, а также включать в курс терапии пробиотики, чтобы оздоровить пострадавший в результате побочных действий препаратов орган.Кроме всего вышеперечисленного, в список простых способов оздоровить печень вошли также полноценный и здоровый сон, избегание употребления в пищу продуктов, которые могут содержать токсины, а также регулярные обследования у врача. Последнее специалисты рекомендуют проходить с регулярностью раз в год всех, кто преодолел 35-летний рубеж.