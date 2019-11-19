Эксперты назвали основные симптомы хронического дефицита йода





Во многих случаях без достаточного количества йода в организме нарушается работа основной функции щитовидной железы, что ведет к мышечной слабости. Также невооруженным взглядом можно заметить отечность некоторых участков тела. Чаще всего отек выступает под глазами, на ногах и руках. При этом нельзя самостоятельно принимать мочегонные средства, нужно обратиться к врачу для назначения индивидуального лечения.Дефицит йода в организме у женщин напрямую влияет на нарушение менструального цикла. При долговременной недостаче йода могут быть и более серьезные заболевания, такие как бесплодие или наступление раннего климакса. В некоторых случаях есть риск железодефицитной анемии из-за снижения метаболической активности и недостаточности железа в крови. Данную болезнь сложно выявить на ранних стадиях, она проявляется только на поздних. Нарушения можно выявить при симптомах шума в ушах, слабости и бледности кожных покровов.