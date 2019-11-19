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Эксперты назвали основные симптомы хронического дефицита йода

Йод принимает участие во многих физиологических процессах в организме человека. Нехватка этого вещества может приводить к серьезным нарушениям. Основными симптомами при хроническом дефиците йода выступает упадок сил и сонливость.

Во многих случаях без достаточного количества йода в организме нарушается работа основной функции щитовидной железы, что ведет к мышечной слабости. Также невооруженным взглядом можно заметить отечность некоторых участков тела. Чаще всего отек выступает под глазами, на ногах и руках. При этом нельзя самостоятельно принимать мочегонные средства, нужно обратиться к врачу для назначения индивидуального лечения.

Дефицит йода в организме у женщин напрямую влияет на нарушение менструального цикла. При долговременной недостаче йода могут быть и более серьезные заболевания, такие как бесплодие или наступление раннего климакса. В некоторых случаях есть риск железодефицитной анемии из-за снижения метаболической активности и недостаточности железа в крови. Данную болезнь сложно выявить на ранних стадиях, она проявляется только на поздних. Нарушения можно выявить при симптомах шума в ушах, слабости и бледности кожных покровов.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:10

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