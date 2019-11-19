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Ведущий "Дом-2" Влад Кадони так довёл беременную Ольгу Рапунцель, что она сбежала с лобного

Ведущий скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Владислав Кадони умудрился довести Ольгу Рапунцель до такой степени, что она без предупреждения покинула лобное место.

Ведущий "Дом-2" Влад Кадони так довёл беременную Ольгу Рапунцель, что она сбежала с лобного

Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель после радостной новости о своей второй беременности начала во всю пользоваться своим положением. Так, девушка отмечает, что ей все сложнее посещать и отсиживать общие собрания. Ко всему прочему, любое слово, которое говорят в ее адрес, так или иначе ее обижает и приводит к раздражению.

На этот раз до очередного срыва звезду "Дом-2" довел Владислав Кадони. А все из-за того, что Ольга сказала, что Роману Капаклы и Марине Африкантовой пора о детях задуматься, а они собак заводят. Ее этот факт приводит просто в ярость.


Кадони даже предоставил ей доказательство того, что она так говорила. Однако Ольга Рапунцель все отрицает, а для того, чтобы не продолжать разгоревшиеся разборки, она притворилась больной и, сославшись на плохое самочувствие, покинула семейный совет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:53

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