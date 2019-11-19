Тимур Батрутдинов первый раз поцеловался на проекте «План Б»

В проекте "План Б" разворачивается не шуточная борьба за сердце Тимура. Он все чаще совершает непредсказуемые поступки. Так, Батрутдинов решил вернуть в шоу Светлану Филию. Свое решение он объяснил тем, что не успел с девушкой настолько пообщаться, чтобы хорошо ее узнать. По его словам, к Свете у него остались вопросы.Однако Тимур совершил и еще один поступок. Звезда Comedy Club поцеловался с Олесей Романо. Это произошло во время вечеринки. Стоит отметить, что девушка приехала к Батрутдинову из США, где работает моделью. Ранее резидент Comedy Club отмечал, что у него есть вопросы к девушкам, которые занимаются модельным бизнесом, потому что подобный род деятельности не должен быть основным и нужно, чтобы модель или училась или параллельно работала.Олеся Романо именно та, с кем Тимур Батрутдинов провел свое первое свидание в проекте. Известно, что у нее уже были романы с известными людьми, такими как Рассел Кроу.Возник вопрос к Олесе Романо и по поводу ее общения с Валерием Поповичем, так как вместе с ним она ходила на день рождения участника "Дом-2" Романа Капаклы. Но девушка отрицает какие либо отношения между ними и подчеркивает, что они просто друзья.