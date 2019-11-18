Ученые с помощью 3D-принтера создали пуленепробиваемые блоки
Ученые создали пуленепробиваемые блоки, выполненные из трубок, сложенных друг на друга. Они были напечатаны с помощью 3D-принтера и их прочность оказалась значительно выше однородных кубов, сделанных из этого же материала.
Существование таких пуленепробиваемых блоков было теоретически доказано уже достаточно давно, однако до недавнего времени у человечества не было технологии, позволяющей создать такую структуру в реальной жизни. Появление 3D-принтеров изменило ситуацию, поэтому ученые захотели на практике проверить прочность блоков, выполненных из сложенных друг на друга трубок. Для этого они использовали углеродные нанотрубки. Эксперимент показал, что они действительно являются пуленепробиваемыми и лучше справляются с нагрузкой чем монолитные кубы, выполненные из того же полимерного материала. Последние в целом выдерживали попадание пули, однако повреждения и трещины расходились по всей остальной поверхности, нарушая ее целостность.
Похожие результаты были получены после того, как пуленепробиваемые блоки поместили под пресс. За счет своей структуры, состоящей из однородных трубок, они лучше справлялись с давлением, а трубчатые структуры разрушались по одной, что позволяло сохранить устойчивость и целостность остальной конструкции. Ученые планируют применять эту технологию в строительстве и аэрокосмической промышленности.
Существование таких пуленепробиваемых блоков было теоретически доказано уже достаточно давно, однако до недавнего времени у человечества не было технологии, позволяющей создать такую структуру в реальной жизни. Появление 3D-принтеров изменило ситуацию, поэтому ученые захотели на практике проверить прочность блоков, выполненных из сложенных друг на друга трубок. Для этого они использовали углеродные нанотрубки. Эксперимент показал, что они действительно являются пуленепробиваемыми и лучше справляются с нагрузкой чем монолитные кубы, выполненные из того же полимерного материала. Последние в целом выдерживали попадание пули, однако повреждения и трещины расходились по всей остальной поверхности, нарушая ее целостность.
Похожие результаты были получены после того, как пуленепробиваемые блоки поместили под пресс. За счет своей структуры, состоящей из однородных трубок, они лучше справлялись с давлением, а трубчатые структуры разрушались по одной, что позволяло сохранить устойчивость и целостность остальной конструкции. Ученые планируют применять эту технологию в строительстве и аэрокосмической промышленности.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:32