Автор песни Аллы Пугачевой «На коне» Александр Дементьев попросит финансовую компенсацию за исполнение композиции в Кремле





Несколько лет назад композитор решил наудачу отправить слова и музыку песни на электронный адрес Аллы Пугачевой. Долгое время Александру Дементьеву никто не отвечал, и он уже успел отчаяться, однако чудо все-таки произошло. Примадонна лично позвонила ему на телефон и поинтересовалась, не продал ли автор эту композицию. Все остальные аспекты сделки композитор обсуждал с представителям артистки.Когда у автора песни «На коне» поинтересовались, сколько он хочет за нее получить, услышали ответ: «150 тысяч». Вскоре ему прислали контракт, где его смутили несколько пунктов, однако он решил не вдаваться в детали и поверил представителям Аллы Пугачевы на слово. Указанную сумму Александр Дементьев получил вовремя.Чуть позже автор песни Аллы Пугачевы узнает, что она исполнила эту композицию на своем Юбилейном концерте в Кремле. Из-за этого Александр Дементьев требует с Примадонны деньги за это, ведь в контракте пункта про использование на выступлениях не было. При этом композитор отметил, что ему эти деньги нужны на лечения отца, страдающего раком. Именно поэтому он назвал это обращение к артистке не требованием, а просьбой о помощи, которую он заслужил, сообщает издание StarHit.ru.