Звезда "Дом-2" Александра Артёмова рассказала, как на самом деле Евгений Кузин сделал ей предложение





Всего через пару дней Александра и Евгений отметят годовщину со дня бракосочетания. Однако Артемова пока не выбрала, что именно хочет подарить Кузину в качестве подарка.Артемова отметила, что два года - это не шуточки, и она никак не может придумать, а чем же удивить любимого супруга. Девушка даже рассматривает такой вариант, как один подарок на двоих.Помимо этого, Александра Артемова отметила, что ей Евгений Кузин не делал предложения и не дарил кольца в бархатной коробочке, а просто поставил перед фактом, что они едут в ЗАГС. Теперь она думает, а может ему сделать предложение. Стоит отметить, что сейчас пара воспитывает своего первого ребенка, имя которого до сих пор остается в тайне.