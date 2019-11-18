Эксперты раскрыли секреты успешного избавления от вредных привычек





По мнению специалиста, каждый человек способен избавиться от вредных привычек и выработать полезные. Изначально нужно распознать проблему и самостоятельно понять, что ее нужно искоренить. После распознания нужно создать более здоровые модели поведения. Следует подготовиться к тому, что вредная привычка не уйдет сразу, а для этого понадобится время.Врач советует начать преображение своей жизни с простого, что поможет обрести уверенность в своих силах. Необходимой для избавления от плохих привычек считается сила воли, которая помогает придерживаться планов.Чтобы не бросить начатое, нужно поставить себе значимую цель. Кроме мотивации, это позволит открыть высокие ценности, которые сделают человека лучше.