Кардиолог назвал факторы, повышающие риск преждевременной смерти





Первым фактором кардиолог назвал абдоминальное ожирение или появление лишнего веса в области живота. Медики уже давно выявили критический объем этой части тела для обоих полов: у мужчин – 102 см, у женщин – 88. После преодоление этой отметки риск преждевременной смерти сильно повышается. Следующий фактор непосредственно связан с сердечно-сосудистой системой. Повышение артериального давления выше 130/80 мм ртутного столба принято считать опасным у всех людей моложе 65 лет. Если такие показатели у них сохраняются долгое время – им нужно пройти обследование в больнице.Сахарный диабет также является фактором риска и повышает вероятность преждевременной смерти человека. Кроме того, важно знать о преддиабете, так называют ситуацию, когда содержание сахара в крови находится выше 6 миллимоль на литр. Такое состояние тоже является опасным для здоровья. Отдельно кардиолог отметил вредные привычки, повышающие риск преждевременной смерти: злоупотребление солью, алкоголем и сигаретами, а также сидячий образ жизни и отсутствие регулярных физических нагрузок. Людям, попадающим в группы риска, стоит проходить ежегодные обследования.