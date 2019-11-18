Марк Рудинштейн о здоровье актера Армена Джигарханяна: "Проблемы с рукой и двигательным аппаратом"





Оказалось, что Джигарханян почти не выходит из больницы из-за серьезных болезней. Недавно стало известно о госпитализации звезды, а в СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Однако его близкий друг опроверг данную информацию. В частности, Артур Согомонян отметил, что актеру было необходимо посетить врача в целях профилактических обследований. Марк Рудинштейн признался, что у актера проблемы с рукой и двигательным аппаратом, поэтому ему приходится раз в 2-3 месяца посещать врача, чтобы улучшить свое здоровье.Имеются сведения, что Джигарханян находится в обычной палате, а не в реанимации. О его самочувствии беспокоится также бывшая супруга Татьяна Власова, которая отметила, что всегда может прийти ему на помощь.