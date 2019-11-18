Доктор Евгений Комаровский рассказал об опасности “белой лихорадки” у детей
Доктор Евгений Комаровский рассказал об опасности “белой лихорадки” у детей. На своей странице в Instagram врач посоветовал обратить внимание на наличие бледности у ребенка.
Евгений Комаровский часто распространяет в социальных сетях памятки об опасных болезнях у детей. Недавно доктор напомнил о рисках для жизни при “белой лихорадке”, ярко выраженным симптомом которой является бледность. Он напомнил, что у ребенка с ОРВИ и температурой кожа почти всегда розовая. Однако при осложнениях происходит спазм сосудов, что ведет к резкому ограничению отдачи тепла.
Комаровский категорически не рекомендует любые методы охлаждения при “белой лихорадке”. Также он советует сразу обратиться к врачу при первых признаках осложнения.
Евгений Комаровский часто распространяет в социальных сетях памятки об опасных болезнях у детей. Недавно доктор напомнил о рисках для жизни при “белой лихорадке”, ярко выраженным симптомом которой является бледность. Он напомнил, что у ребенка с ОРВИ и температурой кожа почти всегда розовая. Однако при осложнениях происходит спазм сосудов, что ведет к резкому ограничению отдачи тепла.
Комаровский категорически не рекомендует любые методы охлаждения при “белой лихорадке”. Также он советует сразу обратиться к врачу при первых признаках осложнения.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:39