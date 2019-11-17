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Люба Дробкова: «У Артема Сороки «там» всё очень маленькое»

Участница проекта "Дом-2" Люба Дробкова рассказала о ночи на яхте, проведенной вместе с коллегой Артемом Сорокой. Вопреки заявлениям молодого человека, девушка призналась, что не спала с ним, потому что "там" у него все очень маленькое.
Люба Дробкова: «У Артема Сороки «там» всё очень маленькое»

Люба Дробкова рассказала, что они с Артемом Сорокой действительно провели одну ночь на яхте, прежде чем вернулись обратно на "Остров любви". По ее словам, проектант взял ноутбук и сказал, что ему нужно подготовиться к предстоящей работе, он готовил новую программу выступления. Перед этим она не напивалась, как утверждает Сорока, а выпила несколько глотков. Девушка ушла в другую комнату, где раньше жила с Валерием Блюменкранцем, посмотрела там романтический фильм, всплакнула, так как ей очень хотелось, чтобы рядом был возлюбленный, мужчина ее мечты.

Люба Дробкова отметила, что не спала с Артемом Сорокой, у них были только прикосновения, и у молодого человека "там", по словам девушки, все очень маленькое. В 4 часа ночи Сорока зашел и спросил у нее, будет ли она спать в той комнате, а затем еще раз зашел, но уже был в халате. Он снова уточнил, останется ли она там до утра.

Артем Сорока, в свою очередь, утверждает, что Люба Дробкова в ту ночь сильно напилась и приставала к нему, дело даже дошло до оральных ласк с ее стороны. Затем она бегала по палубе и искала капитана. Люба Дробкова не отрицает: она действительно искала его, но только потому, что на яхте пропал свет, а Артема Сороки рядом в тот момент не было. Она с фонариком ходила в поисках того, кто бы мог помочь с проблемой, а также утверждает, что вовсе не пила, так как обещала Юлии Белой держать себя в руках. Тем не менее, истории участников проекта "Дом-2" по поводу роковой ночи сильно отличаются, а кто прав, разобраться уже невозможно.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:10

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