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Минздрав сообщил, что в России выживают 98% недоношенных детей

Минздрав РФ рассказало о том, что в 2018 году число смертей среди недоношенных детей значительно сократилось. 98% из них теперь выживают из-за системного развития перинатальных центров по всей России, число которых в последние годы сильно возросло.
Минздрав сообщил, что в России выживают 98% недоношенных детей

По словам Олега Салагая, являющегося замминистра здравоохранения, это результат долгосрочной политики государства, направленной на снижение смертности при родах. В 2018 году в России родилось 97 тысяч недоношенных детей, что на 12,6% меньше, чем в 2014-м, тогда этот показатель составлял 111 тысяч. Также снизился показатель смертности среди этой группы новорожденных, теперь он составляет всего 2%. Представитель ведомства отметил, что по этому результату РФ находится на лидирующих в мире позициях.

Замминистра здравоохранения уверен, что это является результатом системой политики государства. Олег Салагай напомнил, что в прошлые годы в России буквально каждый месяц открывался новый перинатальный центр, а сейчас их всего 94. Они являются центральной точкой для каждого региона, концентрирующей в себе специалистов в этой области. Именно поэтому каждый пациент может получит своевременную и квалифицированную помощь.

Также подобная политика сказалась и на общем снижении смертности, среди матерей она сократилась на 56%, а у детей – на 40%. Представители министерства здравоохранения уверены, что в будущем положительные тенденции сохраняться.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:39

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