Лера Кудрявцева жестко ответила Дмитрию Шепелеву после комментария в ее адрес

Как известно, Лера Кудрявцева поддерживала дружеские отношения с покойной Жанной Фриске, которая родила Дмитрию Шепелеву сына Платона. Недавно в Stories телеведущая намекнула публике о наличии грязных секретов у коллеги, о которых она предпочитает молчать ради наследника певицы. Также она призналась, что лишь недавно узнала о наличии страницы Шепелева в Instagram, а также о том, что она остается у него заблокированной. Артистка отметила, что знает о том, что телеведущий пишет о ней. В частности, на гневный вопрос подписчицы о его вероятной нетрадиционной сексуальной ориентации он сослался на Леру Кудрявцеву.Ранее Лера Кудрявцева неоднократно намекала на наигранность чувств Шепелева к Фриске, а также отмечала жестокость его действий по отношению к родителям певицы. Дело в том, что до сих пор телеведущий не позволяет ребенку видеться с родственниками со стороны матери.