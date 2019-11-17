Елену Малышеву обвинили в популяризации сдачи платных анализов





Поклонники заметили, что Малышева советует сдавать анализы платно, что не подходит большинству пациентов из-за стоимости процедур. Публика также уличила Елену Малышеву в том, что она ограничивается отписками на вопросы публики, не стараясь вникнуть в сообщение поклонников и развернуто на него ответить. Ведущую программ “Жить здорово!” и “Здоровье” на Первом канале обвинили в безразличии и черствости. Недовольные подписчики отметили, что почти никому не могут рассказать о своей проблеме, но они не думали, что прославленная телеведущая даст им такой скупой ответ.“Отписки” Малышевой заметили и другие пользователи Сети, пристыдив ее за то, что артистка почти всегда дает ссылку на собственную клинику.