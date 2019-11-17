Валерий Сюткин на съемках “Голоса” назвал Сергея Шнурова “хулиганьем питерским”





В минувшую пятницу в эфир вышел очередной эпизод нового сезона проекта “Голос”, в котором зрители узнали, как сформировались команды наставников. На слепых прослушиваниях к участнице конкурса Лилии Вельтман, которая исполнила песню “Ты снишься мне”, решили повернуться все судьи. При этом Полина Гагарина не сама нажала на кнопку, а за нее это сделал Сергей Шнуров. Музыкант совершил точный бросок блокнотом, попав с достаточно большого расстояния. Валерий Сюткин за указанный поступок назвал коллегу “хулиганьем питерским”, поразившись меткостью коллеги.Несмотря на то, что Гагарину принудили повернуться к Вельтман, участница выбрала исполнительницу в качестве наставника.