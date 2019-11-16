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Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме человека

Витамин D и омега-3 жирных кислот не могут полноценно защитить организм от воспаления, а в отдельных случаях даже повышают его уровень. К такому выводу пришли ученые из США.
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме человека

Сотрудники бостонской Женской больницы и центра Бригам анализировали показатели биомаркеров воспаления у лиц, которые принимали препараты с омега-3 жирными кислотами или витамином D. Они провели опыт, задействовав в нем пациентов, попросив их каждый день принимать по 2000 единиц вышеупомянутого витамина или один грамм омега-3, или же оба вещества сразу. Далее они измеряли уровень воспаления в организме два раза с разницей в год.

Итог исследования продемонстрировал, что в результате года употребления уровни омега-3 и витамина D в крови респондентов оказался более высоким, нежели у тех, кто не принимал такие препараты. Между тем, добавки не смогли сократить степень биомаркеров воспаления, а у определенных больных людей медики зафиксировали увеличение концентрации следующих маркеров hsCRP и IL-6.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:49

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