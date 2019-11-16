Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах жене

В своем Instagram-аккаунте Дмитрий Исхаков пожаловался на прессу, которая, по его словам, придумывает о нем и его возлюбленной небылицы. В частности, его возмутили слухи о том, что он изменил Полине Гагариной после того, как она завела интрижку с Сергеем Лазаревым. Звездный фотограф обратился к Кристине Асмус и Гарику Харламову с утешениями, отметив, что не только о них пишут подобное в Сети.Поклонники Гагариной полностью согласились с ее супругом, отметив, что верят в любовь пары. В комментариях высказались также коллеги артистки, например, Юлия Пересильд, Кристина Асмус, Ольга Медынич и Екатерина Иванчикова.