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Ученые нашли способ лечения синдрома Дауна

Американские ученые нашли способ лечения синдрома Дауна. Для этого специалисты предлагают увеличивать выработку белка в гиппокампе больных людей, данное вещество отвечает за работу интеллектуальных способностей и памяти человека.
Ученые нашли способ лечения синдрома Дауна

О таком необычном способе лечения синдрома Дауна ученые узнали в ходе исследования, показавшего особенности функционирования мозга у пациентов с таким диагнозом. Оказалось, что в их гиппокампе вырабатывается недостаточное количество определенного белка, отвечающего за интеллектуальные способности и память человека. У больных показатель его выработки был на 39% ниже, чем у здоровых людей. Ученые предположили, что, вернув его в норму, можно нормализовать работу мозга человека. Тесты на мышах показали эффективность такого подхода.

Для того, чтобы увеличить производство белка, специалисты заблокировали РНК-активируемой протеинкиназы (PKR). Ученые отмечают, что их открытие может стать первым шагом в новом направлении медицины, ведь раньше было принято считать, что людям, имеющим синдром Дауна, невозможно помочь. Теперь же многие специалисты начнут исследования с целью повышения эффективности предложенной методики, либо разработки совершенно новых подходов. При этом американские ученые отмечают, что необходимо дождаться результатов тестов на людях, они должны начаться в ближайшее время.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:20

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