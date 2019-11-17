Ученые нашли способ лечения синдрома Дауна





О таком необычном способе лечения синдрома Дауна ученые узнали в ходе исследования, показавшего особенности функционирования мозга у пациентов с таким диагнозом. Оказалось, что в их гиппокампе вырабатывается недостаточное количество определенного белка, отвечающего за интеллектуальные способности и память человека. У больных показатель его выработки был на 39% ниже, чем у здоровых людей. Ученые предположили, что, вернув его в норму, можно нормализовать работу мозга человека. Тесты на мышах показали эффективность такого подхода.Для того, чтобы увеличить производство белка, специалисты заблокировали РНК-активируемой протеинкиназы (PKR). Ученые отмечают, что их открытие может стать первым шагом в новом направлении медицины, ведь раньше было принято считать, что людям, имеющим синдром Дауна, невозможно помочь. Теперь же многие специалисты начнут исследования с целью повышения эффективности предложенной методики, либо разработки совершенно новых подходов. При этом американские ученые отмечают, что необходимо дождаться результатов тестов на людях, они должны начаться в ближайшее время.