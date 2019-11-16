Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн долларов

В апартаментах на шесть спален Бритни Спирс продолжительное время находилась после болезненного расставания с отцом своих наследников. Согласно полученным сведениям, в 7,5 млн долларов риелторы оценили особняк, который может похвастаться семью ванными комнатами, большой гостиной, а еще там присутствует вместительная кухня, столовая, а в саду есть содержащий морскую воду бассейн. Соседкой выступает голливудская актриса Хилари Дафф.Этот особняк стал домом для Спирс после разрыва с экс-избранником Кевином Федерлайном. Она решила перебраться сюда в 2007, прожив там два года, а затем он продавался со скидкой в 4,2 млн. В конечном счете объект недвижимости вернулся на рынок, однако с более внушительным ценником.